真实作者:

Vladimir Kravchuk

"New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles (追随趋势和市场周期的新适应方法)"

本指标呈现四个数字滤波器 (FATL, SATL, RFTL 和 RSTL) 建立在 V. Kravchuk 的 AT&CF 方法基础上，显示在分离窗口。

AT&CF 方法的主要目标是创建最少设置属性的技术处理工具。本工具必须足够构建一个交易算法，对于一些明确的市场，将提供最大可能的盈利能力，同时拥有尽可能少的风险水平。

以上指定工具的基本规则解释:



上升的 SATL 线表示市场牛势。SATL 局部最小点是熊势反转的开始。这个 STLM 由负变正的点，表明熊势反转的末期。 下降的 SATL 线表示市场熊势。SATL 局部最大点是牛势反转的开始。这个 STLM 由正变负的点，表明牛势反转的末期。 SATL 形态接近水平，表明中性位置。



STLM 解释需要特别注意。正 STLM 值表示牛势，负值表示熊势。STLM 是领先指标。STLM 局部最小一直在 SATL 局部最小之前。STLM 局部最大一直在 SATL 局部最大之前。

达到 STLM 极值点是必要的，但不是 SATL 曲线达到顶部或底部的充分条件。上升的 STLM 以及上升的 SATL 表明牛势加速。水平或正的 STLM 以及上升 SATL 表明稳定牛势。更多的 STLM 绝对值, 代表强劲牛势。下降的 STLM 以及下降的 SATL 表明熊势加速。

水平或负的 STLM 以及上升 SATL 表明稳定熊势。更多的 STLM 绝对值, 代表强劲熊势。



上升 "快" FATL 趋势线以及 上升 "慢" SATL 趋势线表明强劲市场牛势。

下降 "快" FATL 趋势线以及 下降 "慢" SATL 趋势线表明强劲市场熊势。

上升的 FATL 线以及下降的 SATL 线表明熊势中的调整或盘整。

下降的 FATL 线以及上升的 SATL 线表明牛势中的调整或盘整。

若是 FATL 和 SATL 线开始或恢复向一个方向移动, 它表明趋势反转或调整结束并继续向 SATL 移动。