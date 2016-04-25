作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

Ergodic MDI（Mean Deviation Index, MDI）は二重に平滑化された Mean Deviation Index（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）です。

平均偏差は終値と指数関数的に平滑化された移動平均線との間の距離として定義され、終値に適用されます。



平滑化は遅れにつながり、価格反転ポイントで見られることがあります。 平均偏差の値 は価格に適応された価格とr期間平均移動戦の間の距離 を示します。



は価格に適応された価格とr期間平均移動戦の間の距離 平均偏差のサインは価格に適応されたr期間移動平均線に相対した価格の位置を示します。価格が移動平均線より上の場合はプラス、下の場合はマイナスです。

WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_MDI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

使用法：





William Blau によるMean Deviation Index



計算：

平均偏差は、以下の式によって計算されます。



md(price,r) = price - EMA(price,r)

ここで

price - 終値

EMA(price,r) - 期間 rの指数関数的に平滑化された移動平均線で決定された市場のトレンドで価格に適応



Mean Deviation Indexは、以下の式によって計算されます。



MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

ここで

price - 終値

EMA(price,r) - 市場の方向 - 価格に適応された期間rの1番目のEMA平滑化



md(price,r)=price-EMA(price,r) - 平均偏差

EMA(md(price,r),s) - 2番目の平滑化 - 期間sの指数関数的に平滑化された移動平均線で平均偏差に適応

EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 期間uの指数関数的に平滑化された移動平均線で1番目の平滑化の結果に適応

r - 1番目のEMAの機関で価格に適応（デフォルトは r=20）

s - 平均偏差に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）

u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)

AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）