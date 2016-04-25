無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 923
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
William Blau によるErgodic MDI-Oscillator はMean Deviation Index（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）に基づいています。使用法：
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_Ergodic_MDI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau による Ergodic MDI-Indicator
計算：
Ergodic Mean Deviation Oscillator は次のように計算されます。
Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)
ここで
- Ergodic_MDI() - Ergodic (mean deviation indicator MDI(price,r,s,u))
- SignalLine() - シグナルライン - 期間ulでErgodicに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線
- ul - シグナルラインのEMA期間
- グラフィックプロット #0 - Ergodic(Mean Deviation Indicator)
- r - 1番目のEMAの機関で価格に適応（デフォルトは r=20）
- s - 平均偏差に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- グラフィックプロット #1 - シグナルライン
- ul - ergodicに適応されたシグナルラインのEMA期間（デフォルトは ul=3）
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
- r>1
- s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- ul>0。ul=1 の場合、シグナルラインとMean Deviation Indexは同じです。
- Min. rates=(r+s+u+ul-4+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/374
