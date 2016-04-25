コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrey F. Zelinsky | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
923
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blau_ergodic_mdi.mq5 (7.85 KB) ビュー
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau によるErgodic MDI-Oscillator はMean Deviation IndexMomentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）に基づいています。

使用法：
  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_Ergodic_MDI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau による Ergodic MDI-Indicator

計算：

Ergodic Mean Deviation Oscillator は次のように計算されます。

Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)

ここで

入力パラメータ:
  • グラフィックプロット #0 - Ergodic(Mean Deviation Indicator)
    • r - 1番目のEMAの機関で価格に適応（デフォルトは r=20）
    • s - 平均偏差に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
    • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
  • グラフィックプロット #1 - シグナルライン
    • ul - ergodicに適応されたシグナルラインのEMA期間（デフォルトは ul=3）
  • AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
注意事項:
  • r>1
  • s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • ul>0。ul=1 の場合、シグナルラインとMean Deviation Indexは同じです。
  • Min. rates=(r+s+u+ul-4+1)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/374

William Blau によるMean Deviation Index (MDI)

William Blau によるストキャスティックモメンタム

William Blau による Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）インディケータ

William Blau によるErgodic MACD Oscillator