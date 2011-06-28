Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор среднего отклонения от тенденции Blau_MDI - индикатор для MetaTrader 5
- 3943
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Индикатор среднего отклонения от тенденции (Mean Deviation Index, MDI) - это сглаженное среднее отклонение от тенденции развития рынка, описан в книге Уильяма Блау Моментум, направленность и расхождение.
Среднее отклонение от тенденции (метод "исключения тенденции") - это расстояние цены закрытия до экспоненциальной скользящей средней (экспоненты) периода r, примененной к цене закрытия.
Тенденция развития рынка: экспонента периода r, примененная к цене, используется для определения тенденции роста (экспонента растет) или снижения (экспонента снижается) цены.
- Скользящее среднее сглаживает кривую цены, но незначительное увеличение периода скользящей средней порождает запаздывание, которое хорошо видно в точках разворота цены. Величина среднего отклонения от тенденции показывает, насколько сильно цена смещена относительно r-периодной экспоненты, примененной к цене.
- Знак среднего отклонения от тенденции показывает положение цены относительно r-периодной экспоненты, примененной к цене: положительное отклонение от тенденции - цена выше экспоненты; отрицательное - цена ниже экспоненты.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_MDI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Индикатор среднего отклонения от тенденции Уильяма Блау
Расчет:
Среднее отклонение от тенденции вычисляется по формуле:
md(price,r) = price - EMA(price,r)
где:
- price - цена закрытия текущего периода;
- EMA(price,r) - тенденция развития рынка - экспоненциальная скользящая средняя периода r, примененная к цене.
Формула индикатора среднего отклонения от тенденции:
MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)
где:
- price - цена закрытия - ценовая база ценового графика;
- EMA(price,r) - тенденция развития рынка - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к цене;
- md(price,r)=price-EMA(price,r) - среднее отклонение от тенденции - отклонение цены от экспоненты периода r, примененной к цене;
- EMA(md(price,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к среднему отклонению от тенденции;
- EMA(EMA(md(price,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
- r - период 1-й EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к среднему отклонению (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE.
- r>1;
- s>0, u>0. Если s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- минимальный размер массива цен =(r+s+u-3+1).
