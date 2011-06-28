CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор среднего отклонения от тенденции Blau_MDI - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3943
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
blau_mdi.mq5 (7.71 KB) просмотр
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.56 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индикатор среднего отклонения от тенденции (Mean Deviation Index, MDI) - это сглаженное среднее отклонение от тенденции развития рынка, описан в книге Уильяма Блау Моментум, направленность и расхождение.

Среднее отклонение от тенденции (метод "исключения тенденции") - это расстояние цены закрытия до экспоненциальной скользящей средней (экспоненты) периода r, примененной к цене закрытия.

Тенденция развития рынка: экспонента периода r, примененная к цене, используется для определения тенденции роста (экспонента растет) или снижения (экспонента снижается) цены.

  • Скользящее среднее сглаживает кривую цены, но незначительное увеличение периода скользящей средней порождает запаздывание, которое хорошо видно в точках разворота цены. Величина среднего отклонения от тенденции показывает, насколько сильно цена смещена относительно r-периодной экспоненты, примененной к цене.
  • Знак среднего отклонения от тенденции показывает положение цены относительно r-периодной экспоненты, примененной к цене: положительное отклонение от тенденции - цена выше экспоненты; отрицательное - цена ниже экспоненты.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_MDI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индикатор среднего отклонения от тенденции Уильяма Блау

Индикатор среднего отклонения от тенденции Уильяма Блау

Расчет:

Среднее отклонение от тенденции вычисляется по формуле:

md(price,r) = price - EMA(price,r)

где:

  • price - цена закрытия текущего периода;
  • EMA(price,r) - тенденция развития рынка - экспоненциальная скользящая средняя периода r, примененная к цене.

Формула индикатора среднего отклонения от тенденции:

MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

где:

  • price - цена закрытия - ценовая база ценового графика;
  • EMA(price,r) - тенденция развития рынка - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к цене;
  • md(price,r)=price-EMA(price,r) - среднее отклонение от тенденции - отклонение цены от экспоненты периода r, примененной к цене;
  • EMA(md(price,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к среднему отклонению от тенденции;
  • EMA(EMA(md(price,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
Входные параметры:
  • r - период 1-й EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к среднему отклонению (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE.
Ограничения:
  • r>1;
  • s>0, u>0. Если s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(r+s+u-3+1).

Индикатор моментума Blau_Mtm Индикатор моментума Blau_Mtm

Индикатор моментума Уильяма Блау.

EA_OBJPROP_CHART_ID EA_OBJPROP_CHART_ID

Советник для демонстрации возможностей по работе с объектами OBJ_CHART как с обычными графиками. Можно задавать цветовые настройки, накладывать индикаторы и т.д.

Эргодический MDI-осциллятор Ergodic_MDI Эргодический MDI-осциллятор Ergodic_MDI

Эргодический MDI-осциллятор Уильяма Блау.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Blau_MACD Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Blau_MACD

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Уильяма Блау.