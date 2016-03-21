CodeBaseKategorien
Mean Deviation Index Blau_MDI - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Author: Andrey N. Bolkonsky

Der Ergodic MDI (Mean Deviation Index, MDI) Ist der doppelt geglättete Mean Deviation Index (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Der mittlere Abweichungs-Index (Mean deviation) wird definiert, als der Abstand zwischen dem Close-Kurs und dem exponentiell geglättenden gleitenden Durchschnitt der auf den Close-Kurs angewendet wird.

  • Die Glättung führt zu einer Verzögerung die bei den Preis-Umkehrpunkten ersichtlich wird. Der Wert der mittleren Abweichung zeigt den Abstand zwischen dem Kurs und dem r-Perioden gleitenden Durchschnitt an, angewendet auf den Kurs.
  • Das Zeichen der mittleren Abweichung zeigt die Position des Kurses relativ zu dem r-Perioden gleitenden Durchschnitt, angewendet auf den Kurs an: er ist positiv, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt ist und negativ wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt ist.
Wie es verwendet wird:
  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Die Datei Blau_MDI.mq5 muss in den folgenden Ordner kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Mean Deviation Index von William Blau

Berechnung:

Die mittlere Abweichung wird nach der folgenden Formel berechnet:

md(price,r) = price - EMA(price,r)

wobei:

  • price - Close-Kurs;
  • EMA(price,r) - Markttrend, wird bestimmt durch den exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf den Kurs.

Der mittlere Abweichungs-Index wird nach der folgenden Formel berechnet:

MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

wobei:

  • price - Close-Kurs;
  • EMA(price,r) - Richtung des Marktes - erste EMA Glättung der Periode r, angewendet auf den Kurs;
  • md(price,r)=price-EMA(price,r) - mean deviation;
  • EMA(md(price,r),s) - zweite Glättung - Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt der Periode s, angewendet auf die mittlere Abweichung;
  • EMA(EMA(md(price,r),s),u) - dritte Glättung - exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt der Periode u, angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
//--- Eingabeparameter
  • r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf den Preis (standard r=20);
  • s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf die mittlere Abweichung (standard s=5);
  • u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der Glättung (standard u=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
  • r>1;
  • s>0, u>0.  If r, s or u =1, Die Glättung wird nicht verwendet;
  • Min. rates=(r+s+u-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/373

