Mean Deviation Index Blau_MDI - Indikator für den MetaTrader 5
Author: Andrey N. Bolkonsky
Der Ergodic MDI (Mean Deviation Index, MDI) Ist der doppelt geglättete Mean Deviation Index (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Der mittlere Abweichungs-Index (Mean deviation) wird definiert, als der Abstand zwischen dem Close-Kurs und dem exponentiell geglättenden gleitenden Durchschnitt der auf den Close-Kurs angewendet wird.
- Die Glättung führt zu einer Verzögerung die bei den Preis-Umkehrpunkten ersichtlich wird. Der Wert der mittleren Abweichung zeigt den Abstand zwischen dem Kurs und dem r-Perioden gleitenden Durchschnitt an, angewendet auf den Kurs.
- Das Zeichen der mittleren Abweichung zeigt die Position des Kurses relativ zu dem r-Perioden gleitenden Durchschnitt, angewendet auf den Kurs an: er ist positiv, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt ist und negativ wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt ist.
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Die Datei Blau_MDI.mq5 muss in den folgenden Ordner kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Mean Deviation Index von William Blau
Berechnung:
Die mittlere Abweichung wird nach der folgenden Formel berechnet:
md(price,r) = price - EMA(price,r)
wobei:
- price - Close-Kurs;
- EMA(price,r) - Markttrend, wird bestimmt durch den exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf den Kurs.
Der mittlere Abweichungs-Index wird nach der folgenden Formel berechnet:
MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)
wobei:
- price - Close-Kurs;
- EMA(price,r) - Richtung des Marktes - erste EMA Glättung der Periode r, angewendet auf den Kurs;
- md(price,r)=price-EMA(price,r) - mean deviation;
- EMA(md(price,r),s) - zweite Glättung - Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt der Periode s, angewendet auf die mittlere Abweichung;
- EMA(EMA(md(price,r),s),u) - dritte Glättung - exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt der Periode u, angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
- r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf den Preis (standard r=20);
- s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf die mittlere Abweichung (standard s=5);
- u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der Glättung (standard u=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. If r, s or u =1, Die Glättung wird nicht verwendet;
- Min. rates=(r+s+u-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/373
