Blau_SMI ストキャスティックモメンタム指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

blau_smi.mq5 (10.9 KB) ビュー
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ビュー
作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau によるストキャスティックモメンタム指標（SM)はストキャスティックモメンタムインディケータ（ Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。

ストキャスティックモメンタム指標の値は（q期間価格幅の半分に）正規化されて [–100,+100] にマップされます。SMIの値は買われすぎ（正）と売られすぎ（負）市場とみなされます。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_SMI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

Blau_SMI ストキャスティックモメンタム指標

計算：

ストキャスティックモメンタム指数は次の方式で計算されます。

                              100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u)                  100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
                                       EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)            EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)

ここで

  • price - 終値
  • LL(q) - qバーの安値
  • HH(q) - qバーの高値
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間ストキャスティックモメンタム
  • SM(price,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたq期間ストキャスティックモメンタム
  • HH(q)-LL(q) - q期間の価格幅
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間価格幅の中間点
  • 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q期間価格幅の半分
  • EMA(...,r) - 1番目の平滑化- 期間rの指数関数的に平滑化された移動平均線で適応先は
    • ストキャスティックモメンタム
    • q期間価格幅の半分
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA
  • EMA(EMA(...,r),s) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA

入力パラメータ

  • q - ストキャスティックモメンタムの計算に使われた期間（デフォルトはq=5）
  • r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
  • s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
  • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
  • AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

注意事項：

  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).

