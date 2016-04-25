私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Blau_SMI ストキャスティックモメンタム指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1189
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
William Blau によるストキャスティックモメンタム指標（SM)はストキャスティックモメンタムインディケータ（ Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。
ストキャスティックモメンタム指標の値は（q期間価格幅の半分に）正規化されて [–100,+100] にマップされます。SMIの値は買われすぎ（正）と売られすぎ（負）市場とみなされます。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_SMI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
計算：
ストキャスティックモメンタム指数は次の方式で計算されます。
100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)
ここで
- price - 終値
- LL(q) - qバーの安値
- HH(q) - qバーの高値
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間ストキャスティックモメンタム
- SM(price,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたq期間ストキャスティックモメンタム
- HH(q)-LL(q) - q期間の価格幅
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間価格幅の中間点
- 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q期間価格幅の半分
- EMA(...,r) - 1番目の平滑化- 期間rの指数関数的に平滑化された移動平均線で適応先は
- ストキャスティックモメンタム
- q期間価格幅の半分
- EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA
- EMA(EMA(...,r),s) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA
入力パラメータ
- q - ストキャスティックモメンタムの計算に使われた期間（デフォルトはq=5）
- r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
注意事項：
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/371
William Blau によるStochastic MomentumBlau_TS_Stochasticストキャスティック
William Blau によるストキャスティック
William Blau によるストキャスティックモメンタムMean Deviation Index Blau_MDI
William Blau によるMean Deviation Index (MDI)