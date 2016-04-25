作者：Andrey N. Bolkonsky



内容

William Blau による Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）インディケータは「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」に説明されています。

移動平均収束拡散（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）テクニカル指標は2つの指数関数的に平滑化された移動平均線（EMA）（高速EMAは期間s、低速EMAは期間r）の差です。

MACDのサインは高速s期間EMAと低速r期間EMAの相対的な位置を示します。EMA(s)>EMA(r)の場合はプラス、EMA(s)<EMA(r)の場合はマイナスです。|MACD| （絶対値）の増加は移動平均線の拡散を示し、現象はEMAの収束を示します。



WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_SM_Stochastic.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。





計算：

Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）は次の算式で計算されます。

macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)

s < r

ここで

price - 現在の期間の終値

EMA(price,r) - 価格に適応された期間rの低速EMA

EMA(price,s) - 価格に適応された期間sの高速EMA

William Blau によるMACDの算式は下記のとおりです。

MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)

s < r



ここで

price - 終値

EMA(price,r) - 1番目の平滑化 - 価格に適応された低速EMA

EMA(price,s) - 2番目の平滑化 - 価格に適応された高速EMA

macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - 移動平均収束拡散

EMA(macd(r,s),u) - MACDに適応された3番目の平滑化（期間u)

r - 価格に適応された1番目のEMA（低速）の期間（デフォルトは r=20）

s - 価格に適応された2番目のEMA（高速）の期間（デフォルトは s=5）

u - MACDに適応された3番目のEMA（デフォルトは u=3)

AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice= PRICE_CLOSE ）。

r>1、s>1

s<r（William Blau によると、コードにはチェックがありません）

u>0u=1の場合、平滑化は使用されません。

Min. rates =([max(r,s)]+u-2+1)

