Blau_MACD Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
William Blau による Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）インディケータは「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」に説明されています。
移動平均収束拡散（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）テクニカル指標は2つの指数関数的に平滑化された移動平均線（EMA）（高速EMAは期間s、低速EMAは期間r）の差です。
MACDのサインは高速s期間EMAと低速r期間EMAの相対的な位置を示します。EMA(s)>EMA(r)の場合はプラス、EMA(s)<EMA(r)の場合はマイナスです。|MACD| （絶対値）の増加は移動平均線の拡散を示し、現象はEMAの収束を示します。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_SM_Stochastic.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau による Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）
計算：
Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）は次の算式で計算されます。
macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)
s < r
ここで
- price - 現在の期間の終値
- EMA(price,r) - 価格に適応された期間rの低速EMA
- EMA(price,s) - 価格に適応された期間sの高速EMA
William Blau によるMACDの算式は下記のとおりです。
MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)
s < r
ここで
- price - 終値
- EMA(price,r) - 1番目の平滑化 - 価格に適応された低速EMA
- EMA(price,s) - 2番目の平滑化 - 価格に適応された高速EMA
- macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - 移動平均収束拡散
- EMA(macd(r,s),u) - MACDに適応された3番目の平滑化（期間u)
- r - 価格に適応された1番目のEMA（低速）の期間（デフォルトは r=20）
- s - 価格に適応された2番目のEMA（高速）の期間（デフォルトは s=5）
- u - MACDに適応された3番目のEMA（デフォルトは u=3)
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）。
- r>1、s>1
- s<r（William Blau によると、コードにはチェックがありません）
- u>0u=1の場合、平滑化は使用されません。
- Min. rates =([max(r,s)]+u-2+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/375
