Mean Deviation Index Blau_MDI - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Ergodic MDI (Mean Deviation Index, MDI) es un índice de desviación media de doble suavizado (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

La desviación media se define como la distancia entre el precio de cierre y la media móvil exponencialmente suavizada, aplicada al precio de cierre.

  • El suavizado conduce a un retraso, que se puede ver en los puntos de reversión del precio. El valor de la desviación media muestra la distancia entre el precio y el período-r de la media móvil, aplicado al precio.
  • El signo de la desviación media muestra la posición del precio con respecto al período-r de la media móvil, aplicado al precio: es positivo si el precio está por debajo de la media móvil y negativo si el precio es inferior a la media móvil.
Como utilizarlo:
  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_MDI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Mean Deviation Index de William Blau

Mean Deviation Index de William Blau

Cálculo:

La desviación media se calcula por la fórmula:

md(price,r) = price - EMA(price,r)

donde:

  • price - precio de cierre;
  • EMA(price,r) - tendencia del mercado, determinada por la media móvil exponencial suavizada con periodo r, aplicado al precio

Mean Deviation Index es calculada por la fórmula:

MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

donde:

  • price - precio de cierre;
  • EMA(price,r) - dirección del mercado - 1er EMA suavizado del período r, aplicado al precio;
  • md(price,r)=price-EMA(price,r) - desviación media;
  • EMA(md(price,r),s) - 2º suavizado - media móvil exponencialmente suavizada por el periodo s, aplicada a la desviación media;
  • EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 3er suavizado - media móvil exponencialmente suavizada por el periodo u, aplicada al resultado del 1er suavizado;
Parámetros de entrada:
  • r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al precio (por defecto r=20);
  • s - periodo de la 2ª EMA, aplicada a la desviación media (por defecto s=5);
  • u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al resultado del suavizado (por defecto u=3);
  • AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
  • r>1;
  • s>0, u>0.  If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
  • Min. rates=(r+s+u-3+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/373

