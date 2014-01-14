Autor: Andrey N. Bolkonsky

Ergodic MDI (Mean Deviation Index, MDI) es un índice de desviación media de doble suavizado (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

La desviación media se define como la distancia entre el precio de cierre y la media móvil exponencialmente suavizada, aplicada al precio de cierre.



El suavizado conduce a un retraso, que se puede ver en los puntos de reversión del precio. El valor de la desviación media muestra la distancia entre el precio y el período-r de la media móvil, aplicado al precio .



El signo de la desviación media muestra la posición del precio con respecto al período-r de la media móvil, aplicado al precio: es positivo si el precio está por debajo de la media móvil y negativo si el precio es inferior a la media móvil.

WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_MDI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Como utilizarlo:





Mean Deviation Index de William Blau



Cálculo:

La desviación media se calcula por la fórmula:



md(price,r) = price - EMA(price,r)

donde:

price - precio de cierre;

EMA(price,r) - tendencia del mercado, determinada por la media móvil exponencial suavizada con periodo r, aplicado al precio



Mean Deviation Index es calculada por la fórmula:



MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

donde:

price - precio de cierre;

EMA(price,r) - dirección del mercado - 1er EMA suavizado del período r, aplicado al precio;



md(price,r)=price-EMA(price,r) - desviación media;

EMA(md(price,r),s) - 2º suavizado - media móvil exponencialmente suavizada por el periodo s, aplicada a la desviación media;

EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 3er suavizado - media móvil exponencialmente suavizada por el periodo u, aplicada al resultado del 1er suavizado;

r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al precio (por defecto r=20);

s - periodo de la 2ª EMA, aplicada a la desviación media (por defecto s=5);

u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al resultado del suavizado (por defecto u=3);

AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).