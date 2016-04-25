無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Oscillator Blau_SM_Stochastic ストキャスティックモメンタム
内容
William Blau によるストキャスティックモメンタムはストキャスティックモメンタム指標インディケータ（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）に基づいています。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_SM_Stochastic.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
ストキャスティックモメンタム
計算：
ストキャスティックモメンタムは次のように計算されます。
SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
ここで
- SM_Stochastic() - Stochastic Momentum Index SMI(price,q,r,s,u)
- SignalLine() - シグナルライン - 期間ulでストキャスティックに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線
- ul - シグナルラインのEMA平滑化期間
入力パラメータ
- グラフィックプロット #0 - ストキャスティックモメンタム指標
- q - ストキャスティックモメンタムの期間（デフォルトはq=5）
- r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- グラフィックプロット #1 - シグナルライン
- ul - ストキャスティックモメンタム指標に適応されたEMA平滑化期間（シグナルライン）（デフォルトは ul=3）
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- ul>0。ul=1 の場合、シグナルラインとストキャスティックモメンタムは同じです。
- Min. rates=(q-1+r+s+u+ul-4+1)
