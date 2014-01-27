代码库部分
平均偏差指数 Blau_MDI - MetaTrader 5脚本

作者: Andrey N. Bolkonsky

遍历 MDI (平均偏差指数, MDI) 是双重平滑平均偏差指数 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。

平均偏差是指收盘价和指数平滑移动平均线之间的距离, 应用于收盘价。

  • 平滑导致的滞后, 可以在价格反转点看出。平均偏离值 显示价格与 r-周期均线之间的距离, 应用到价格
  • 平均偏离标志 表示相对于 r-周期均线的价格位置, 应用于价格: 如果价格高于均线为正值, 如果价格低于均线为负值。
如何使用:
  • WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
  • Blau_MDI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

William Blau 的平均偏差指数

William Blau 的平均偏差指数

计算:

平均偏差计算公式:

md(price,r) = price - EMA(price,r)

此处:

  • price - 收盘价;
  • EMA(price,r) - 市场趋势, 由 r-周期的指数平滑均线确定, 应用于价格。

平均偏差指数计算公式:

MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

此处:

  • price - 收盘价;
  • EMA(price,r) - 市场方向 - 第一 EMA 平滑周期 r, 应用于价格;
  • md(price,r)=price-EMA(price,r) - 平均偏差;
  • EMA(md(price,r),s) - 第二平滑 - r-周期的指数平滑均线, 应用于平均偏差;
  • EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第一平滑结果。;
输入参数:
  • r - 第一条 EMA 周期, 应用于价格 (省缺 r=20);
  • s - 第二条 EMA 周期, 应用于平均偏离 (省缺 s=5);
  • u - 第三条 EMA 周期, 应用于平滑的结果 (省缺 u=3);
  • AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
注释:
  • r>1;
  • s>0, u>0.  若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
  • 最小. 比率=(r+s+u-3+1).

