TrendMagic - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Sergey Gritsai
これはTrendMagic i指標の最適化されたバージョンです。
図1 TrendMagic指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2441
