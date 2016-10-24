コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CHO_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
714
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cho.mq5 (13.92 KB) ビュー
cho_htf.mq5 (19.92 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (261.4 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む CHO指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたCHO.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　CHO_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2440

