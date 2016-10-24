コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_JBrainTrend1Stop - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
669
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_jbraintrend1stop.mq5 (7.18 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
jbraintrend1stop.mq5 (12.2 KB) ビュー
jma.mq5 (23.35 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_JBrainTrend1Stop EA は NRTR JBrainTrend1Stop指標のシグナルに基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標の色に変化があった場合に形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたJBrainTrend1Stop.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のUSDJPYの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2438

Stoch_2HTF Stoch_2HTF

異なる期間の2つのストキャスティクスによって形成された色付きの雲

MFI_2HTF MFI_2HTF

異なる期間の2つのMFIオシレータによって形成された色付きの雲

チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator） チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator）

平滑化アルゴリズムを選択できるチェイキンオシレータ

CHO_HTF CHO_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCHO指標