Stoch_2HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

異なる期間の2つの ストキャスティクスによって形成された色付きの雲

図1　Stoch_2HTF指標

図1　Stoch_2HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2437

MFI_2HTF MFI_2HTF

異なる期間の2つのMFIオシレータによって形成された色付きの雲

Chaikin_Volatility_HTF Chaikin_Volatility_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChaikin_Volatility指標

Exp_JBrainTrend1Stop Exp_JBrainTrend1Stop

Exp_JBrainTrend1Stop EA は NRTR JBrainTrend1Stop指標のシグナルに基づいています。

チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator） チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator）

平滑化アルゴリズムを選択できるチェイキンオシレータ