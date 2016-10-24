無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-HighLow - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1119
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
RickD
i-HighLow指標は、指標入力パラメータで定義されたポイント数での垂直シフトを持って指定された数のバーでローソク足の影の最高値と最低値に対応する境界線を持つチャネルを描画します。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint period=20; // 極値を定義するためのローソク足の数 input uint Filter=50; // ポイント単位でのローソク足からのオフセットの幅 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
この指標は初めにMQL4で実装され2007年5月21日にコードベースで公開されました。
図1 i-HighLow指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2394
CronexAC
価格シリーズがアクセレーターオシレータテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。CronexAO
価格シリーズがオーサムオシレータテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。
Exp_CronexAC
Exp_CronexAC EA は CronexAC オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。Exp_CronexAO
Exp_CronexAO EA は CronexAOオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。