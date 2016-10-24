コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-HighLow - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

RickD

i-HighLow指標は、指標入力パラメータで定義されたポイント数での垂直シフトを持って指定された数のバーでローソク足の影の最高値と最低値に対応する境界線を持つチャネルを描画します。

//+----------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+ 
input uint period=20;    // 極値を定義するためのローソク足の数
input uint Filter=50;    // ポイント単位でのローソク足からのオフセットの幅
input int Shift=0;       // バー単位での指標の横シフト

この指標は初めにMQL4で実装され2007年5月21日にコードベースで公開されました。

図1　i-HighLow指標

図1　i-HighLow指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2394

