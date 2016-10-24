実際の著者：

RickD

i-HighLow指標は、指標入力パラメータで定義されたポイント数での垂直シフトを持って指定された数のバーでローソク足の影の最高値と最低値に対応する境界線を持つチャネルを描画します。

input uint period= 20 ; input uint Filter= 50 ; input int Shift= 0 ;

この指標は初めにMQL4で実装され2007年5月21日にコードベースで公開されました。

図1 i-HighLow指標