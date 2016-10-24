私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_CronexAO - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 636
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_CronexAO EA はCronexAO オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。
シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたCronexAO.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H8での2013のGBPUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2397
Exp_CronexAC EA は CronexAC オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。i-HighLow
i-HighLow指標は、指標入力パラメータで定義されたポイント数での垂直シフトを持って指定された数のバーでローソク足の影の最高値と最低値に対応する境界線を持つチャネルを描画します。
Exp_CronexDeMarker EA はCronexDeMarkerオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。CronexAO_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexAO指標