CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-HighLow - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2332
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

RickD

O indicador i-HighLow desenha um canal com as fronteiras que correspondem aos valores de máximos e mínimos das sombras das velas para um determinado número de barras com um deslocamento vertical igual ao número de pontos definidos nos parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada Indicador              |
//+----------------------------------------------+ 
input uint period=20;    // O número de velas para a definição de um extremo
input uint Filter=50;    // Largura do deslocamento de uma vela em pontos
input int Shift=0;       // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 21.05.2007.

Figura 1. O indicador i-HighLow

Figura 1. O indicador i-HighLow

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2394

CronexAC CronexAC

O indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico Accelerator Oscillator. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.

CronexAO CronexAO

O indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico Awesome Oscillator.

Exp_CronexAC Exp_CronexAC

O EA Exp_CronexAC baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexAC.

Exp_CronexAO Exp_CronexAO

O EA Exp_CronexAO baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexAO.