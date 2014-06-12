Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-HighLow - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2332
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
RickD
O indicador i-HighLow desenha um canal com as fronteiras que correspondem aos valores de máximos e mínimos das sombras das velas para um determinado número de barras com um deslocamento vertical igual ao número de pontos definidos nos parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada Indicador | //+----------------------------------------------+ input uint period=20; // O número de velas para a definição de um extremo input uint Filter=50; // Largura do deslocamento de uma vela em pontos input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 21.05.2007.
Figura 1. O indicador i-HighLow
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2394
O indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico Accelerator Oscillator. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.CronexAO
O indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico Awesome Oscillator.
O EA Exp_CronexAC baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexAC.Exp_CronexAO
O EA Exp_CronexAO baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexAO.