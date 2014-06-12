Autor real:

RickD

O indicador i-HighLow desenha um canal com as fronteiras que correspondem aos valores de máximos e mínimos das sombras das velas para um determinado número de barras com um deslocamento vertical igual ao número de pontos definidos nos parâmetros de entrada do indicador:

input uint period= 20 ; input uint Filter= 50 ; input int Shift= 0 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 21.05.2007.

Figura 1. O indicador i-HighLow