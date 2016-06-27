und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-HighLow - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 966
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
RickD
Der i-HighLow Indikator zeichnet einen Kanal mit Grenzen, die mit den höchsten und niedrigsten Werten der Kerzenschatten einer angegebenen Anzahl von Balken übereinstimmen mit einer vertikalen Verschiebung in Punkten, die durch einen Eingabeparameter des Indikators festgelegt wird:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint period=20; // Anzahl von Kerzen um Extrema zu definieren input uint Filter=50; // Breite des Offsets von einer Kerzen in Punkten input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 21.05.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der i-HighLow Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2394
Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Accelerator Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.CronexAO
Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Awesome Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.
Der Exp_CronexAC EA basiert auf den Signalen, die vom CronexAC Oszillator generiert werden.Exp_CronexAO
Der Exp_CronexAO EA basiert auf den Signalen, die vom CronexAO Oszillator generiert werden.