Der i-HighLow Indikator zeichnet einen Kanal mit Grenzen, die mit den höchsten und niedrigsten Werten der Kerzenschatten einer angegebenen Anzahl von Balken übereinstimmen mit einer vertikalen Verschiebung in Punkten, die durch einen Eingabeparameter des Indikators festgelegt wird:

input uint period= 20 ; input uint Filter= 50 ; input int Shift= 0 ;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 21.05.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der i-HighLow Indikator