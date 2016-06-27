CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-HighLow - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
966
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
i-highlow.mq5 (13.53 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

RickD

Der i-HighLow Indikator zeichnet einen Kanal mit Grenzen, die mit den höchsten und niedrigsten Werten der Kerzenschatten einer angegebenen Anzahl von Balken übereinstimmen mit einer vertikalen Verschiebung in Punkten, die durch einen Eingabeparameter des Indikators festgelegt wird:

//+----------------------------------------------+ 
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+ 
input uint period=20;    // Anzahl von Kerzen um Extrema zu definieren
input uint Filter=50;    // Breite des Offsets von einer Kerzen in Punkten
input int Shift=0;       // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 21.05.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der i-HighLow Indikator

Abbildung 1. Der i-HighLow Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2394

CronexAC CronexAC

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Accelerator Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

CronexAO CronexAO

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Awesome Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

Exp_CronexAC Exp_CronexAC

Der Exp_CronexAC EA basiert auf den Signalen, die vom CronexAC Oszillator generiert werden.

Exp_CronexAO Exp_CronexAO

Der Exp_CronexAO EA basiert auf den Signalen, die vom CronexAO Oszillator generiert werden.