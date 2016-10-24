無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CronexAC - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Cronex
価格シリーズがアクセレーターオシレータテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2392
CronexAO
価格シリーズがオーサムオシレータテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。i-AMMA
EMAに似た移動平均指標。
i-HighLow
i-HighLow指標は、指標入力パラメータで定義されたポイント数での垂直シフトを持って指定された数のバーでローソク足の影の最高値と最低値に対応する境界線を持つチャネルを描画します。Exp_CronexAC
Exp_CronexAC EA は CronexAC オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。