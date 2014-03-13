Ставь лайки и следи за новостями
i-HighLow - индикатор для MetaTrader 5
2823
Реальный автор:
RickD
Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров со смещением по вертикали на количество пунктов, определяемым во входных параметрах индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint period=20; // Количество свечек для определения экстремума input uint Filter=50; // Ширина отступа от свечки в пунктах input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 21.05.2007.
Рис.1. Индикатор i-HighLow
