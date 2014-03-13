CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-HighLow - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

RickD

Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров со смещением по вертикали на количество пунктов, определяемым во входных параметрах индикатора:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input uint period=20;    // Количество свечек для определения экстремума
input uint Filter=50;    // Ширина отступа от свечки в пунктах
input int Shift=0;       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 21.05.2007.

Рис.1. Индикатор i-HighLow

