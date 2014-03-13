Реальный автор:

RickD

Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров со смещением по вертикали на количество пунктов, определяемым во входных параметрах индикатора:

input uint period= 20 ; input uint Filter= 50 ; input int Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 21.05.2007.

Рис.1. Индикатор i-HighLow