Autor real:

RickD

El indicador i-HighLow representa un canal cuyos límites corresponden a los valores más alto y más bajo de las sombras de las velas en la cantidad de barras establecida, con un desplazamiento en vertical en puntos, designado en los parámetros de entrada del indicador:

input uint period= 20 ; input uint Filter= 50 ; input int Shift= 0 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 21.05.2007.

Figura 1. Indicador i-HighLow