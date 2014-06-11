CodeBaseSecciones
al bolsillo
i-HighLow - indicador para MetaTrader 5

El indicador i-HighLow representa un canal cuyos límites corresponden a los valores más alto y más bajo de las sombras de las velas en la cantidad de barras establecida, con un desplazamiento en vertical en puntos, designado en los parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+ 
input uint period=20;    // Cantidad de velas para determinar el extremo
input uint Filter=50;    // Amplitud del desplazamiento en puntos con respecto a una vela
input int Shift=0;       // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 21.05.2007.

Figura 1. Indicador i-HighLow

CronexAC CronexAC

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Accelerator Oscillator, implementado en forma de nube de color.

CronexAO CronexAO

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Awesome Oscillator, implementado en forma de nube de color.

Exp_CronexAC Exp_CronexAC

El experto Exp_CronexAC está construido en base a las señales del oscilador CronexAC.

Exp_CronexAO Exp_CronexAO

El experto Exp_CronexAO está construido en base a las señales del oscilador CronexAO.