i-HighLow - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
RickD
El indicador i-HighLow representa un canal cuyos límites corresponden a los valores más alto y más bajo de las sombras de las velas en la cantidad de barras establecida, con un desplazamiento en vertical en puntos, designado en los parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint period=20; // Cantidad de velas para determinar el extremo input uint Filter=50; // Amplitud del desplazamiento en puntos con respecto a una vela input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 21.05.2007.
Figura 1. Indicador i-HighLow
