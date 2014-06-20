代码库部分
i-HighLow - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
已更新:
i-highlow.mq5 (13.53 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

真实作者:

RickD

此 i-HighLow 指标绘制带有边界的通道，其值对应于指定柱线数量的蜡烛条阴影的最高价和最低价，可在输入参数里定义指标垂直偏移点数。

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+ 
input uint period=20;    // 极值定义的选线数量
input uint Filter=50;    // 自柱线的偏移点数
input int Shift=0;       // 水平偏移柱线数

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 21.05.2007。

图例 1. 该 i-HighLow 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2394

