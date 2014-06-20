请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
RickD
此 i-HighLow 指标绘制带有边界的通道，其值对应于指定柱线数量的蜡烛条阴影的最高价和最低价，可在输入参数里定义指标垂直偏移点数。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint period=20; // 极值定义的选线数量 input uint Filter=50; // 自柱线的偏移点数 input int Shift=0; // 水平偏移柱线数
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 21.05.2007。
图例 1. 该 i-HighLow 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2394
