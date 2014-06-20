真实作者:

RickD

此 i-HighLow 指标绘制带有边界的通道，其值对应于指定柱线数量的蜡烛条阴影的最高价和最低价，可在输入参数里定义指标垂直偏移点数。

input uint period= 20 ; input uint Filter= 50 ; input int Shift= 0 ;

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 21.05.2007。

图例 1. 该 i-HighLow 指标