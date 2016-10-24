コードベースセクション
エキスパート

Exp_CronexAC - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_cronexac.mq5 (14.47 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (120.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
cronexac.mq5 (13.83 KB) ビュー
Exp_CronexAC EA は CronexAC オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたCronexAC.ex5 指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H8での2013のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

