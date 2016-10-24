コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CronexAO - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
cronexao.mq5 (13.63 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
実際の著者：

Cronex

価格シリーズがオーサムオシレータテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　CronexAO指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2391

