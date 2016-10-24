実際の著者：

RickD

i-OneThird 指標は（平均足スタイルで）強気と弱気のパターンに対応するローソク足を描画します。



ローソク足の高値と安値の差は3つの部分に分かれています。指標は、ローソク足の一部が始値、あと一部が終値を含むようにパターンを決定します。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年6月7日にコードベースで公開されました。

図1 RickD指標