無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-OneThird - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 923
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
RickD
i-OneThird 指標は（平均足スタイルで）強気と弱気のパターンに対応するローソク足を描画します。
ローソク足の高値と安値の差は3つの部分に分かれています。指標は、ローソク足の一部が始値、あと一部が終値を含むようにパターンを決定します。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年6月7日にコードベースで公開されました。
図1 RickD指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2386
i-FractalsEx
この指標は、入力パラメータで指定されたフラクタルを決定するために利用可能なバー番号でフラクタルを描画します。Exp_CronexRSI
Exp_CronexRSIはCronexRSIオシレータで生成されたシグナルに基づいています。
i-AMA-Optimum
ペリーカウフマンによる長い時間枠での適応移動平均。i-AMMA
EMAに似た移動平均指標。