記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CronexMFI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 845
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Cronex
価格シリーズが MFI (Market Facilitation Index)テクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。 それは色付きの雲の形として描画されています。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 CronexMFI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2352
