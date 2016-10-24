コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CronexMFI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
cronexmfi.mq5 (7.35 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
実際の著者：

Cronex

価格シリーズが MFI (Market Facilitation Index)テクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。 それは色付きの雲の形として描画されています。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　CronexMFI指標

CronexDeMarker CronexDeMarker

DeMarkerテクニカル指標データを用いて計算されたMACD指標の修正版

Ticker_AMA Ticker_AMA

この指標は、KaufmanのAMA（Adaptive Moving Average、適応平均移動）指標の線と価格線の間の色付きの雲として描かれています。

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

Exp_ColorZerolagStochs EA はColorZerolagStochsオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

平均化なしの一連の単純な指標のトレンド指標これは、一定の幅のチャネルとして実装されています。