記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ticker_AMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 829
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
GOODMAN & Mstera и AF
この指標は、KaufmanのAMA（Adaptive Moving Average、適応平均移動）指標の線と価格線の間の色付きの雲として描かれています。
図1 Ticker_AMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2347
