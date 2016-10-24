コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Ticker_AMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
829
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

GOODMAN & Mstera и AF

この指標は、KaufmanのAMA（Adaptive Moving Average、適応平均移動）指標の線と価格線の間の色付きの雲として描かれています。

図1　Ticker_AMA指標

図1　Ticker_AMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2347

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

この指標はDigitMacd指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

Exp_DigitMacdEA はDigitMacdオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

CronexDeMarker CronexDeMarker

DeMarkerテクニカル指標データを用いて計算されたMACD指標の修正版

CronexMFI CronexMFI

価格シリーズがMFIテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標