ポケットに対して
エキスパート

Exp_DynamicRS_C - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
723
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_dynamicrs_c.mq5 (12.24 KB) ビュー
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (120.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
dynamicrs_c.mq5 (11.38 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

DynamicRS_C指標を使った取引システム。

取引の決定は指標の移動方向が変化したときになされます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたExp_DynamicRS_C.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2013のUSDJPYの検証結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2334

