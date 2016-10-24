無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_DynamicRS_C - MetaTrader 5のためのエキスパート
DynamicRS_C指標を使った取引システム。
取引の決定は指標の移動方向が変化したときになされます。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたExp_DynamicRS_C.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス。
H4での2013のUSDJPYの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2334
