PChannel_System - MetaTrader 5のためのインディケータ
指標は、期間の極値に描かれたチャネルを使用したブレイクスルーシステムを実装しています。
価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色はトレンドの方向に対応する色に変更します。金融資産の増加は青で、減少は桃色です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。
図1 PChannel_System指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2328
