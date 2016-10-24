指標は、期間の極値に描かれたチャネルを使用したブレイクスルーシステムを実装しています。



価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色はトレンドの方向に対応する色に変更します。金融資産の増加は青で、減少は桃色です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

図1 PChannel_System指標