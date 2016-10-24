無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Linear_Price_Bar - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 981
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Keris2112
ローソク足チャートで、すべての始値はゼロにシフトされています。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月13日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 Linear_Price_Bar指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2327
