ポケットに対して
インディケータ

Linear_Price_Bar - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
981
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Keris2112

ローソク足チャートで、すべての始値はゼロにシフトされています。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月13日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　Linear_Price_Bar指標

図1　Linear_Price_Bar指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2327

