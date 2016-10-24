実際の著者：

Robert Hill

いくつかのバーで方向的な価格変化の瞬間を決定するセマフォシグナル指標でバーの数は指標の入力パラメータで指定されています。

input uint HowManyCandles= 3 ;

両方の燭台シリーズのHighとLowは、分析に使用されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1 HighsLowsSignal指標