インディケータ

HighsLowsSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
937
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Robert Hill

いくつかのバーで方向的な価格変化の瞬間を決定するセマフォシグナル指標でバーの数は指標の入力パラメータで指定されています。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input uint HowManyCandles=3;  // 方向性のある価格変更のローソク足の数

両方の燭台シリーズのHighとLowは、分析に使用されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　HighsLowsSignal指標

図1　HighsLowsSignal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2307

