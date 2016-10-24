無料でロボットをダウンロードする方法を見る
HighsLowsSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Robert Hill
いくつかのバーで方向的な価格変化の瞬間を決定するセマフォシグナル指標でバーの数は指標の入力パラメータで指定されています。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint HowManyCandles=3; // 方向性のある価格変更のローソク足の数
両方の燭台シリーズのHighとLowは、分析に使用されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 HighsLowsSignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2307
