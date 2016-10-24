無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StepMA_Stoch_KV1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 817
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むStepMA_Stoch_KV1指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたStepMA_Stoch_KV1指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 StepMA_Stoch_KV1_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2303
StepMA_Stoch_KV1
7色ヒストグラムの形で実装された正規化されていないオシレータ。Ind-Fractals-1
この指標は1つのチャートに異なる期間のフラクタルを示します。
StepMA_Stoch_KV1_Signal
T3_TRIX_Signal指標は、固定された時間枠でのStepMA_Stoch_KV1指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。Exp_ColorTSI-Oscillator
Exp_ColorTSI-Oscillator EA はColorTSI-Oscillatorオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。