ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorTSI-Oscillator - MetaTrader 5のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Exp_ColorTSI-Oscillator EA は ColorTSI-Oscillatorオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたColorTSI-Oscillator.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のUSDJPYの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2306

