LOWEST_LOW_VALUE_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、価格が検索された期間を考慮して、指標の入力パラメータで指定された期間の最低価格を示します。
//+------------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 時系列のチャート期間 input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1"; // レベル名 input string level_comment="Trigger level"; // レベルコメント input uint level_period=5; // レベル検索期間 input uint level_start=0; // 開始バーの番号 input color level_color=clrMagenta; // レベルの色 input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // トリガレベルのスタイル input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // トリガレベルの幅 input bool Deletelevel=true; // レベルの削除
図1 LOWEST_LOW_VALUE_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2298
HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF
この指標は、価格が検索された期間を考慮して、指標の入力パラメータで指定された期間の最高価格を示します。LOWEST_LOW_VALUE
この指標は、指標の入力パラメータで指定された期間の最低価格を示します。
AsymmetricStochNR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAsymmetricStochNR指標Ind-Fractals-1
この指標は1つのチャートに異なる期間のフラクタルを示します。