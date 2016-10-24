無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MFI_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのMFI（Money Flow Index）オシレータ
図1 MFI_3HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2289
Exp_AFIRMA
Exp_AFIRMAエキスパートアドバイザーはAFIRMA（Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average自己回帰有限インパルス応答移動平均）指標のシグナルに基づきます。iMirror
iMirror指標は、価格を上下逆さまに示します。指標は、マウスが上にあるとチャートの色に変わり、チャートがグレーになります。クリックされた指標は、あと一回クリックされるまで前景に残ります。
HIGHEST_HIGH_VALUE
この指標は、指標の入力パラメータで指定された期間の最高価格を示します。LOWEST_LOW_VALUE
この指標は、指標の入力パラメータで指定された期間の最低価格を示します。