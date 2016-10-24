iMirror指標は、価格を上下逆さまに示します。指標は、マウスが上にあるとチャートの色に変わり、チャートがグレーになります。クリックされた指標は、あと一回クリックされるまで前景に残ります。

Exp_AFIRMAエキスパートアドバイザーはAFIRMA（Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average自己回帰有限インパルス応答移動平均）指標のシグナルに基づきます。

この指標は、指標の入力パラメータで指定された期間の最高価格を示します。

この指標は、指標の入力パラメータで指定された期間の最低価格を示します。