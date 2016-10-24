コードベースセクション
MFI_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのMFI（Money Flow Index）オシレータ

図1　MFI_3HTF指標

図1　MFI_3HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2289

