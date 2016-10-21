無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MFI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つMFIオシレータ
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
よりよい視覚的認知のために、指標は下向きに50単位をシフトされています。
図1 MFI_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2283
