MFI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つMFIオシレータ

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

よりよい視覚的認知のために、指標は下向きに50単位をシフトされています。

図1　MFI_HTF指標

図1　MFI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2283

