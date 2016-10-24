無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
HIGHEST_HIGH_VALUE - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 935
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、指標の入力パラメータで指定された期間の最高価格を示します。
//+------------------------------------------------+ //| 指標入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// レベル名 input string level_comment="Trigger level"; // レベルコメント input uint level_period=5; // レベル検索期間 input uint level_start=0; // 開始バーの番号 input color level_color=clrLime; // レベルの色 input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // トリガレベルのスタイル input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // トリガレベルの幅 input bool Deletelevel=true; // レベルの削除
図1 HIGHES_HIGH_VALUE指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2295
MFI_3HTF
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのMFI（Money Flow Index）オシレータExp_AFIRMA
Exp_AFIRMAエキスパートアドバイザーはAFIRMA（Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average自己回帰有限インパルス応答移動平均）指標のシグナルに基づきます。
LOWEST_LOW_VALUE
この指標は、指標の入力パラメータで指定された期間の最低価格を示します。HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF
この指標は、価格が検索された期間を考慮して、指標の入力パラメータで指定された期間の最高価格を示します。