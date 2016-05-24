実際の著者：

gpwr

AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA、自動回帰有限インパルス応答移動平均線) はデジタルフィルタに基づきをタイムラグを伴って正確に価格の動きを示します。

平滑化関数フィッティング（多項式またはフーリエ変換でのサインコサイン）に基づい移動平行線には遅れはありませんが多くの場合価格の動きがうまく示されません。



提案された移動平均は、デジタルフィルタを使用して最新のものを除いたすべてのフィルタ時間差に等しい個数のローソク足で価格の動きを平滑化します。これらのローソク足は、最小二乗法を用いた三次スプラインフィッティングによって平滑化されます。組み合わせた移動平均とその一階微分の連続性の状態は2つの移動平均の交差で設定されます。その結果、タイムラグなしで正確に価格を追跡する滑らかな移動平均線が得られます。



入力パラメータ：

Periods - 1/(2*Periods)に等しい低周波フィルタ透過幅を設定します Taps - フィルタの遅延ユニットの数（奇数が必要）、すなわち新たな平滑化МА値を形成にはフィルタはTaps価格を持っている必要があります。 Window - フィルタの近似を以下の方法を選択します。

Window=1 - 長方形のウィンドウ

Window=2 - ハニング

Window=3 - ハミング

Window=4 - ブラックマン

Window=5 - ブラックマン・ハリス

デジタルフィルタを使用して構築されたMAの最初の部分は、青紫色の曲線で表示されます。三次スプラインフィッティングによって構築されたMAの2番目の部分は、赤い曲線で表示されます。