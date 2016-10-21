コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XD-RangeSwitch_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
717
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXD-RangeSwitch指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたXD-RangeSwitch.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　XD-RangeSwitch_HTF指標

図1　XD-RangeSwitch_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2273

GannZIGZAG_HTF_Levels GannZIGZAG_HTF_Levels

ジグザグが計算される時間軸の指定が可能な、 GannZIGZAG_HTFの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット

CDonchianクラス CDonchianクラス

古典的なドンチャンチャンネルのアイデアが使用されます。

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

XD-RangeSwitchセマフォシグナル指標に基づいた取引システム

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

この指標はXD-RangeSwitch指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。