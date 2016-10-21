FisherCGOscillator_Signall指標は、固定された時間枠でのFisherCGOscillator 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。



シグナルのソースは指標のメインラインおよびシグナルラインの相互の配置です。メインラインがシグナルラインを超えている場合、色は青で動向は上昇しており、下側の場合は色は橙色で動向は下降しています。線が合併した場合、色は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はFisherCGOscillator.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 FisherCGOscillator_Signal指標