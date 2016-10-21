ジグザグが計算される時間軸の指定が可能な、 ZigZagOnParabolic_HTF の最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigZagOnParabolic_HTF.mq5及びZigZagOnParabolic.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1 ZigZagOnParabolic_HTF_Levels指標