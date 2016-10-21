入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つGannZIGZAG指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

EAを正しく操作するにはコンパイルされたGannZIGZAG.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1 GannZIGZAG_HTF指標