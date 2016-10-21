コードベースセクション
RChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
977
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Gosha Shmel

日中の極値によって描かれたチャンネル

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月21日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　RChannel指標

