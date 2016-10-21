無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Gosha Shmel
日中の極値によって描かれたチャンネル
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月21日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 RChannel指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2222
