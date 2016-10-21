コードベースセクション
Exp_ColorJJRSX - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_ColorJJRSX EA はColorJJRSXオシレータのシグナルに基づきます。取引を実行するためのシグナルは、指標が反転し、その色が変わる場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたColorJJRSX.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のUSDJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2220

