コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

移動平均クラス - MetaTrader 5のためのライブラリ

Ekaterina Hinkel | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
904
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\
line.mq5 (3.45 KB) ビュー
\MQL5\Include\
csmooth.mqh (2.62 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

古典的な移動平均 の平滑化のアイデアが使用されます。このクラスは、標準的な指標を使用しないdouble型の配列の平滑化が望まれたときに使用することができます。<

クラスのサンプルでは、次のものが必要です。

  • double in_mas[]配列に書き込む
  • int in_period (smoothing period), int in_dim (array size);変数の値を設定する
  • ini() 関数を実行して配列を初期化する
  • void zap_mas2() を実行して平滑化された配列 double out_mas[] を形成する

クラス使用例はline.mq5指標でみられます。

MQL5 CSmoothクラスデモ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2210

AroonOscillator_HTF AroonOscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAroonOscillator指標

BlauSMStochastic_Signal BlauSMStochastic_Signal

BlauSMStochastic_Signal指標は、固定された時間枠でのBlauSMStochastic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

NxBreakout NxBreakout

この指標は、最後のN個のバーの最大値と最小値によって定義されている支持/抵抗線を描きます。

NxBars NxBars

予測付きのセマフォシグナル指標