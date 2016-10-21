無料でロボットをダウンロードする方法を見る
移動平均クラス - MetaTrader 5のためのライブラリ
古典的な移動平均 の平滑化のアイデアが使用されます。このクラスは、標準的な指標を使用しないdouble型の配列の平滑化が望まれたときに使用することができます。<
クラスのサンプルでは、次のものが必要です。
- double in_mas[]配列に書き込む
- int in_period (smoothing period), int in_dim (array size);変数の値を設定する
- ini() 関数を実行して配列を初期化する
- void zap_mas2() を実行して平滑化された配列 double out_mas[] を形成する
クラス使用例はline.mq5指標でみられます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2210
