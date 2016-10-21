無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BlauSMStochastic_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
BlauSMStochastic_Signal指標は、固定された時間枠での BlauSMStochastic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
指標の入力パラメータの値に応じて、初期指標のヒストグラムや雲が信号源となります。
input Mode Method=MODE_CLOUD; // 分析法
ヒストグラムからのシグナルが受信されると、ヒストグラムの色が示されます。シグナルが色付きの雲によって形成されている場合は、色に加えて雲の挙動が解析されます。雲が圧縮されて動向が弱まっている場合、指標の色は淡いです。雲が拡大して動向が増加すると、色が鮮やかです。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
この指標はBlauSMStochastic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 BlauSMStochastic_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2207
