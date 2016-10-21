MultiJFatlSpeedx7Signal指標は異なる時間枠での7つのJFatlSpeed指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

MultiSlow-Stochx7Signal指標は異なる時間枠での7つのSlow-Stoch指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

平滑化されたSlow-Stochストキャスティクスを使う取引システム