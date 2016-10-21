無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Slow-Stoch_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSlow-Stoch指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標の操作はコンパイルされたSlow-Stoch.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 Slow-Stoch_HTF指標
Slow-Stoch
滑らかなストキャスティクスMultiJFatlSpeedx7Signal
MultiJFatlSpeedx7Signal指標は異なる時間枠での7つのJFatlSpeed指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。
MultiSlow-Stochx7Signal
MultiSlow-Stochx7Signal指標は異なる時間枠での7つのSlow-Stoch指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。Exp_Slow-Stoch
平滑化されたSlow-Stochストキャスティクスを使う取引システム