インディケータ

Slow-Stoch_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSlow-Stoch指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

この指標の操作はコンパイルされたSlow-Stoch.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　Slow-Stoch_HTF指標

