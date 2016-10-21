コードベースセクション
CMx_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
840
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cmx.mq5 (10.38 KB) ビュー
cmx_3htf.mq5 (14.22 KB) ビュー
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのCMxオシレータ

図1　CMx_3HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2170

