無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ADXCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1423
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ADX 指標の平滑化されたPLUSDI及びMINUSDIラインの違いに描かれた色付きの雲
図1 ADXCloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2172
Exp_BW-wiseMan-1
BW-wiseMan-1セマフォシグナル指標を使う取引システムCMx_3HTF
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのCMxオシレータ
bbhisto
標準偏差を使用するトレンド指標LSMA_Angle
ヒストグラムの形で描かれたトレンド指標