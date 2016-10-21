コードベースセクション
ADXCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

ADX 指標の平滑化されたPLUSDI及びMINUSDIラインの違いに描かれた色付きの雲

図1　ADXCloud指標

図1　ADXCloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2172

