BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。
長方形は BlauSMStochasticヒストグラムの方向の変化に応じて塗られます。トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青または赤、髭は水色または桃色で塗られます。
この指標の操作はコンパイルされたBlauSMStochastic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundСandle_BlauSMStochastic_HTF指標
BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF
この指標は BlauTSStochasticヒストグラムの方向に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。RSIOMA_V2
色付きの雲の形で描かれたオシレータのアルゴリズムを使用して追加的な表示を持つトレンド指標
MultiBlauSMStochasticx7Signal
MultiBlauSMStochasticx7Signal指標は異なる時間枠での7つのBlauSMStochastic指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。MultiBlauTSStochasticx7Signal
MultiBlauTSStochasticx7Signal指標は異なる時間枠での7つのBlauTSStochastic指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。